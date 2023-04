L’ amministrazione Lasorsa comunica che sono da poco iniziati i lavori di ripristino del manto stradale in ben otto vie della zona Pip. I lavori, affidati a due diverse imprese per un costo complessivo di 200.000,00 euro (fondi per aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi – P.I.P), si concluderanno – tempo permettendo – entro il 30 aprile.

Si procederà, inoltre, al ripristino della 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 e all’installazione della 𝘁𝗼𝗽𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 che interesserà tutte le vie della vecchia zona Pip.