Il Foggia scende in campo per l’ultima volta in casa, prima di tuffarsi nei playoff dove saprà domani pomeriggio, dopo aver giocato contro la Turris, da che posizione partirà. Come condizione d’obbligo serve battere i campani, sperando poi che il Picerno e l’Audace Cerignola non vincano rispettivamente contro Pescara e Juve Stabia.

Delio Rossi, nella conferenza pre partita, preferisce però pensare ai suoi: “Per me sarà la quarta partita, terrò conto delle diffide nella formazione anche se so per esperienza che pensarci troppo poi perché ci sono gli imprevisti – dice il tecnico rossonero -. Gli avversari? Non mi aspetto nulla, pensiamo a noi stessi. Se gli altri fanno risultato non posso farci nulla. Il mio futuro si basa sul lavoro e i risultati, la squadra si sta applicando e non lasceremo niente di intentato”. Squalificato Costa, non ci saranno per infortunio Beretta, Vacca e Battimelli. “Se un giocatore non sta bene non lo porto in panchina – chiarisce il tecnico -. Vacca ha ripreso da una settimana a lavorare, Beretta viene da diversi problemi fisici e ha avuto anche l’influenza”.