Sarà il “ponte” più bello e gustoso dell’anno: per tre giorni, da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, a Vico del Gargano sarà di scena “Artstreet nel Borgo”. Si tratta di un vero e proprio Festival itinerante e diffuso che mette in primo piano il arte e food, i giovani musicisti, gli artisti di strada, le rievocazioni storiche, le passeggiate guidate alla scoperta del paese. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, con Onlyfood, Pro Loco di Vico del Gargano e CNA.

Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, dalle 10 alle 13 e poi dalle ore 19 fino a tarda notte, tutte le principali piazze di Vico del Gargano saranno animate da postazioni per lo street food, spettacoli per bambini, dj set, teatro e artisti di strada. Per le visite guidate, è necessario prenotare contattando la Pro Loco di Vico del Gargano al 346.0901463. “Ancora una volta, come in tante altre occasioni negli ultimi cinque anni”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino, “Vico del Gargano promuove il territorio partendo da arte, cultura, gusto e talenti, innovando quella che è una delle nostre caratteristiche più moderne e antiche allo stesso tempo, vale a dire la nostra vocazione all’accoglienza, all’espressione culturale della nostra identità storica”. “Lo facciamo”, ha aggiunto il primo cittadino, “mettendo insieme le forze più attive del tessuto sociale vichese, come sempre, creando sinergie e dando valore e concretezza al concetto di Comunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Porzia Pinto, assessore al Turismo e a I Borghi più belli d’Italia: “Siamo felici di inaugurare la stagione turistica, che porterà a Vico e nelle sue frazioni balneari migliaia di persone, con un evento che vede una partecipazione importante di molti talenti artistici e musicali provenienti da tutta la provincia di Foggia e da altri territori”. “L’intento è quello di destagionalizzare il turismo e consolidare la caratterizzazione di Vico del Gargano quale destinazione turistica”. “Tutte le manifestazioni dell’ultimo lustro hanno un comune denominatore, quello di proiettare Vico del Gargano ben oltre i confini provinciali e regionali, con eventi capaci di regalare esperienze autentiche, divertimento, ma anche l’occasione di un’interazione e una conoscenza più approfondita del territorio”.

L’Info Point su Corso Umberto, nel cuore di Vico del Gargano, sarà il primo punto di riferimento per cittadini e visitatori. Gli spettacoli e tutte le altre iniziative avranno luogo in Largo Fuori Porta, Piazza Castello, Largo del Conte, Piazza I Du Port, luoghi strategici per dare modo a chi verrà da fuori di attraversare e conoscere alcuni dei posti più belli di Vico del Gargano.