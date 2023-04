In occasione della giornata mondiale della terra i volontari della Misericordia di Orta Nova hanno ‘inondato’ di colore la villa comunale ortese, cimentandosi in sfilate, cartelloni e attività ricreative. “Nonostante gli anni della pandemia abbiano fatto quasi passare in secondo piano l’argomento crediamo che l’emergenza climatica sia davvero la questione più importante da risolvere, senza rimandare oltre, per assicurare un futuro alle nuove generazioni”, dicono dalla Misericordia.