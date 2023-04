Inizia il conto alla rovescia per il Giro-E dell’8 maggio, che correrà sulle tappe del Giro d’Italia e partirà proprio da Cerignola per raggiungere Melfi. Sabato scorso “Tutti in bici” per le strade della Città per battere il percorso che gli atleti effettueranno a maggio. Ecco il video

Dalla pagina Facebook del Comune di Cerignola