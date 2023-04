La Finale regionale dei campionati italiani giovanili di scacchi si terrà domenica 30 aprile 2023, alla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30. Organizzata da A.D. Scacchi Foggia, che con la Biblioteca ha sottoscritto un patto di collaborazione, la finale sarà dedicata agli Under 18. Affiliata al Comitato Regionale Pugliese della Federazione Scacchistica Italiana e al C.O.N.I., l’Associazione Dilettantistica porta per la prima volta a Foggia, dunque, un torneo regionale dedicato esclusivamente a bambini e ragazzi.

Sono sei, infatti, i torneiprevisti per le varie categorie in gara: Piccoli Alfieri (Under 8); Pulcini (Under 10); Giovanissimi (Under 12); Cadetti (Under 14); Allievi (Under 16); Juniores (Under 18). La scelta della collocazione nelle sale della struttura di viale Michelangelo 1 arriva come ideale prosecuzione delle attività già avviate a partire dalla fine dello scorso anno, quando si sono tenute due aperture straordinarie dedicate all’Area Gaming istituita di recente nell’Area Divulgativa al primo piano della Biblioteca. A livello internazionale, infatti, il valore formativo del gioco, all’interno dei servizi bibliotecari, è stato sottolineato nell’ambito dell’International Games Month, organizzato a novembre dall’Associazione Italiana Biblioteche.

In quell’occasione, proprio grazie all’A.D. Scacchi Foggia,gli utenti hanno potuto imparare le regole del gioco degli scacchi, oppure hanno sfidato in una partita i professionisti. Questo nuovo appuntamento, dunque, s’inserisce nel solco delle iniziative già svolte nell’Area Gaming, allestita anche con il sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia, dove è possibile trovare giochi da tavolo, scacchiere di dama e scacchi, puzzle, una postazione di retrogaming e una per i videogiochi più attuali. Due le postazioni disponibili anche nella Biblioteca dei Ragazzi, a disposizione dei giovanissimi utenti.

Nell’apertura di domenica 30 aprile, in Biblioteca sarà possibile assistere alla Finale Regionale dei campionati italiani giovanili di scacchi. Per altre informazioni, consultare il sito di Federscacchi Puglia: http://www.federscacchipuglia.it/index.asp