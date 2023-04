La Procura della Repubblica di Foggia sta indagando sul decesso di alcuni pazienti dell’Hospice di Torremaggiore. La notizia è stata confermata dalla stessa Azienda sanitaria locale che, attraverso una nota, spiega che “ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti”.

“Siamo fiduciosi nell’operato della Magistratura alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità, anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività e delle famiglie coinvolte nel caso”, si legge nella nota.