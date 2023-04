Il Circolo Anspi di Lacedonia, in collaborazione con il Circolo Anspi di Candela e con l’Officina Teatrale Candela, con il Patrocinio del Comune di Lacedonia, presentano presso il Teatro Comunale di Lacedonia una divertentissima commedia teatrale in tre atti: “Perché papà è mio figlio”.

“Torniamo a stare insieme, cercando di lasciarci alle spalle questi anni difficili a causa del Covid. Erano i primi giorni di Marzo del 2020, quando coscientemente decidemmo di fermarci, perché la situazione pandemica stava degenerando. Torniamo in scena più carichi che mai, con qualche new entry e con tanta voglia di recitare, finalmente! Cercheremo di divertirci e di far divertire il pubblico, facendo soprattutto del bene”, dice Pasquale Spatuzza, coordinatore dell’Officina Teatrale di Candela. Difatti, come al solito, l’intero incasso della serata sarà devoluto per fini benefici.

“Il contributo in prevendita è di 8 euro, al botteghino 10. Contiamo che ci sia il pubblico delle grandi occasioni. L’appuntamento è per Domenica 30 Aprile alle ore 20.30 presso il teatro Comunale di Lacedonia, per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà”, conclude Spatuzza.