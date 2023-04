Finalmente, grazie alla bella sinergia che si è creata tra AVIS Foggia, Centro Trasfusionale ed azienda Ospedali Riuniti, sarà possibile donare il proprio sangue anche nel pomeriggio. “Ne siamo davvero lieti – ha detto Alessandro Giallella, presidente AVIS Foggia – perché questo provvedimento giunge in un periodo di calo di donazioni e alla vigilia della bella stagione, quella in cui la popolazione aumenta notevolmente grazie ai flussi turistici e il fabbisogno di sangue subisce un’impennata. Noi ringraziamo la direzione degli Ospedali Riuniti e il centro trasfusionale per aver mantenuto le promesse fatte”.

Dal mese di maggio, dunque, sarà possibile donare il sangue il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. La donazione mattutina, invece, resta possibile farma presso il Centro Trasfusionale dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.15