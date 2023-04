Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, alle cui dipendenze ci sono le Legioni Carabinieri del Sud Italia, tra cui la Puglia, ha visitato in mattinata il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, ospitato nella Caserma “Alfredo Guglielmi”, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri a cui è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Accolto dal Comandante Provinciale, Col. Michele Miulli, ha incontrato una nutrita rappresentanza di tutti i Carabinieri – di ogni ordine e grado – in servizio nella provincia di Foggia, sia dell’organizzazione territoriale sia di quella speciale. Presente, anche, una componente delle delegazioni del consiglio base ed intermedio di rappresentanza, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli ha ringraziato il personale per la quotidiana opera di assistenza alle comunità e per il prezioso e generoso impegno profuso a tutela della collettività. Nel corso della giornata, il Comandante di vertice ha altresì incontrato il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, il Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro ed il Presidente del Tribunale del capoluogo, Sebastiano Luigi Gentile, per uno scambio istituzionale di saluti e per rinnovare – ancora una volta – il supporto dell’Arma dei Carabinieri nelle plurime attività quotidiane per la sicurezza e la legalità, nonché per il contrasto dei pervasivi fenomeni di criminalità organizzata – anche di matrice mafiosa – presenti sul territorio.

Il Comandante Interregionale “Ogaden” ha altresì incontrato i familiari di due militari caduti in servizio e decorati “alla memoria” in provincia di Foggia ed in particolare i prossimi congiunti del Mar. Magg. Medaglia d’Oro al Valore Civile Vincenzo Carlo Di Gennaro e del Carabiniere Scelto Medaglia d’Oro al Valore Civile Massimo Urbano, esprimendo loro la vicinanza ed il continuo ringraziamento dell’Istituzione per il sacrificio sofferto perseguendo gli ideali di giustizia e legalità. Prima di rientrare a Napoli, l’alto Ufficiale Generale ha altresì visitato la Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo, quale espressione per antonomasia di quel presidio irrinunciabile dello Stato presente anche nei centri più piccoli della Nazione.