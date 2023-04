Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023 come da comunicato ufficiale n. 232/L pubblicato in data odierna. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio Direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi.

Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega tenutosi in data 27.04.2023, ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 06.03.2023, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023