Per la Capitanata, il 1969 è stato un anno straordinario, caratterizzato da una mobilitazione ed una partecipazione popolare senza precedenti, che portò a conquiste che schiusero una nuova stagione di crescita civile e sociale per il territorio. Hanno scritto grandi pagina di storia pubblica e civile le grandi lotte per ottenere che il metano rinvenuto nelle colline del Subappennino Daunovenisse utilizzato locamente, culminate nell’occupazione dei pozzi e nella storica “marcia dei trentamila” a Foggia, il durissimo braccio di ferro tra lavoratori e padronato agrario, che portò alla firma di un contratto di lavoro

innovativo dopo un lungo sciopero, e infine l’esplosione della contestazione giovanile che ebbe come epicentro il capoluogo.

Tutto questo è raccontato nel documentario “Foggia 1969, storia di un anno favoloso” di Geppe Inserra e Matteo Carella, che verrà presentato per la prima volta al pubblico sabato 29 aprile nella Camera del Lavoro di Cerignola (ore 18.00). Realizzato con il sostegno della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito dell’Intervento Regionale di promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia, il lungometraggio è prodotto da Auser Territoriale Foggia, con la collaborazione di Spi Cgil Foggia, Anpi e Fondazione Foa, per la regia di Matteo Carella, con musiche originali di Gaia Carella.

Dopo la “prima” di Cerignola, verrà proiettato nei centri della provincia di Foggia e della Bat, che maggiormente si distinsero per partecipazione popolare.

“Foggia 1969, storia di un anno favoloso” assembla materiali e documenti dell’Archivio della Memoria Ritrovata di Spi Cgil ed Auser, e testimonianze dei protagonisti raccolte per l’occasione: l’idea è di un archivio che si apre e si racconta, divulgandosi al grande pubblico. All’evento di Cerignola interverranno gli autori, Andrea Patruno, presidente della Fondazione Foa, Alfonso Ciampolillo, segretario generale Spi Cgil Foggia, Biagio D’Alberto, presidente Auser Puglia, Giovanni Marinaro, coordinatore della Camera del Lavoro di Cerignola.