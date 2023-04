Lo scorso 14 aprile si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato elettorale di Loredana Iafelice, come candidata consigliera comunale per la lista de Il Salto con Umberto Di Michele sindaco. La lista concorre alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 14 e 15 maggio nella città di Carapelle. Per Loredana Iafelice è stato un vero e proprio bagno di folla, un’occasione importante per ascoltare le istanze dei cittadini e presentare il proprio programma.

“Il mio obiettivo – ha dichiarato la candidata in una recente intervista – sarà quello di tutelare i diritti di tutti i cittadini e riuscire a ricostruire quel senso di fiducia nelle nuove generazioni. Carapelle è un paese che ha bisogno di crescere, merita visioni nuove, con un’attenzione specifica alle scuole e alle associazioni”.

Già consigliera comunale nell’assise cittadina, la Iafelice ha scelto il sindaco uscente Di Michele per proseguire un mandato contraddistinto da importanti traguardi. Biologa, professionista affermata nel campo scientifico e mamma di due bambini, la Iafelice sposa a pieno le battaglie delle donne per la loro affermazione in campo professionale e politico. Nel 2018 ha intrapreso la sua carriera politica che oggi si rinnova nell’impegno e nella volontà.

“Ad oggi mi sento una persona politicamente più matura e abbastanza preparata” – conclude la Iafelice. “In virtù dell’esperienza maturata in questi anni conosco bene le problematiche del mio paese e mi propongo per cercare di risolvere. Confido nella fiducia di tutti perché le grandi battaglie si vincono soltanto insieme”.