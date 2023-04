Il 30 aprile, nella cornice della 73ª Fiera internazionale dell’agricoltura e della zootecnia, si terrà c/o il padiglione n. 69 (nuovo) il convegno dal titolo “CERES: la redditività delle aziende agricole nell’era 5.0”. L’evento presenterà lo stato dell’arte dell’omonimo progetto agriCultural product traceability and mERchant EScrow (acronimo: CERES) finanziato dal programma Horizon 2020 e che vede il coinvolgimento del Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia, insieme ad Agrismarter srl una società di innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura e del Mediterranean Institute for Innovation Communications and Technology (MIICT) di Malta.

Il progetto CERES si pone l’obiettivo di dare una risposta concreta alla necessità di garantire tracciabilità e trasparenza nella costruzione della catena del valore nel settore agricolo per consentire una giusta distribuzione della redditività su tutti gli attori della filiera. I due aspetti cruciali del progetto sono rappresentati da tecniche complesse e sicure di georeferenziazione e dall’applicazione della blockchain. Le metodologie di geolocalizzazione proposte da CERES si basano su processi di convalida a 3 livelli utilizzando indirizzi IP, LBS per dispositivi intelligenti e convalida satellitare. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi logistici e di vendita e degli accordi a termine di credito (incoterm e smart-contract) il progetto CERES propone soluzioni basate sulla blockchain.

Il programma dell’evento prevede, dopo i saluti delle istituzioni coinvolte, il dott. Carlo Russo (Unifg) illustrerà le principali criticità del settore agricolo e le sfide future per garantire redditività. Il prof. Luca Grilli (Unifg) parlerà della blockchain come strumento di tracciabilità nel settore agricolo. Seguirà l’intervento della dott.ssa Michela Cariglia (Agrismarter) che illustrerà l’esperienza di AGAPE nel settore dell’economia blu, verde e circolare e quello del dott. Pasquale Cataneo (Capitanata.neo Aps – FAST Confsal) che descriverà il ruolo della logistica nel comparto agroindustriale. Successivamente, in collegamento da Malta la dott.ssa Rossana Caputo (MICT) parlerà di territorio ed internazionalizzazione ponendo l’accento sulle soluzioni per favorire il trasferimento di innovazione.

L’evento, moderato dal prof. Giulio Cappelletti (Unifg) responsabile scientifico del progetto, si concluderà con una tavola rotonda in cui si darà spazio agli spunti che verranno forniti dalla platea dei partecipanti soprattutto in considerazione che tale evento è patrocinato dall’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Foggia.