Gli Orientation Desk e gli Orientation Lab previsti nell’ambito del progetto Jobortunity – Punti Cardinali: Punti di Orientamento per la Formazione e il Lavoro, promosso dal Comune di Stornarella, sono stati spostati da Parco San Francesco al Centro Diurno Permanente situato accanto alla villa comunale.

È stato definito il calendario dei laboratori previsti dal 2 al 31 maggio. 02/05 : DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE E CORRETTO UTILIZZO DEI FITOFARMACI; 03/05 : SELF MARKETING: ESSERE UNICI PRIMA DI TUTTO! 05/05 : APPLICAZIONI DI OFFICE; 05/05 : ALLA SCOPERTA DEL MONDO GOOGLE: I SUOI STRUMENTI E COME SFRUTTARLI PER LA TUA AZIENDA; 09/05 : IL TERRITORIO: UN PRODOTTO IN CONTINUA EVOLUZIONE; 10/05 : SOCIAL MEDIA MARKETING; 11/05 : SINERGIE PER VALORIZZARE E FAR CONOSCERE I NOSTRI PRODOTTI; 10/05 : COME CREARE CONTENUTI EFFICACI PER IL WEB; 17/05 : L’AGRITURISMO, MASSERIE DIDATTICHE, AGRICAMPEGGIO, AGRIASILO; 18/05 : I NEGOZI FISICI, VETRINE E VITTIME DI E-COMMERCE; 22/05 : “SMART E GREEN” : TECNOLOGIA; 23/05 : LE COOPERATIVE AGRICOLE: LE OP E LE AOP; 24/05 : LO SVILUPPO DELL’E-COMMERCE, LE RAGIONI ALLA BASE DEL SUCCESSO; 25/05 : CANVA: LA GRAFICA A PORTATA DI TUTTI; 29/05 : “SMART E GREEN”: SOSTENIBILITÀ; 30/05 : EMAIL MARKETING.

La partecipazione ai laboratori – anche più di uno – è gratuita. Si ricorda che è possibile recarsi allo sportello di orientamento ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Per maggiori informazioni: jobortunity.comunestornarella@gmail.com.