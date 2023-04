“Dopo appena sessantuno anni dalla fondazione dell’Istituto, la città di Cerignola visse una giornata significativa, che rappresentò una spinta verso il futuro: il 4 marzo 1933 iniziò l’opera delle Figlie di Maria Ausiliatrice grazie alla generosità della famiglia Pavoncelli che, in memoria del defunto ministro Giuseppe Pavoncelli, fece ‘riattare in Via Napoli un ampio locale perché le suore vi aprano, con la Scuola Materna, un Laboratorio e Oratorio festivo’. Mornese è per Cerignola, per le Figlie di Maria Ausiliatrice che si sono succedute nel tempo fino ad oggi e per tutte le Comunità Educanti, un centro di irradiazione del carisma salesiano incarnato in modo meraviglioso da Maria Domenica Mazzarello e dalle prime Figlie di Maria Ausiliatrice, declinato al femminile con la sapienza dello Spirito”: scrive così suor Francesca Bucci fma, direttrice dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” ‒ Opera “Buonsanti”, nella “Presentazione” che introduce il lettore al volume “Cronaca della Casa di Cerignola sotto il titolo di Asilo Infantile ‘G. Pavoncelli’ (1933-1971)”.

Sulla scia delle iniziative realizzate per il centocinquantesimo anniversario della fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-2022) e del cinquantesimo del trasferimento dell’Asilo Infantile “G. Pavoncelli”dagli antichi ambienti di via Napoli nelle luminose stanze dell’Opera “Buonsanti” (1972-2022), la pubblicazione celebra il novantesimo anniversario (1933-2023) di presenza delle religiose a Cerignola, riproponendo gli estratti della “Cronaca” che, dal 1933 al 1971, registrò puntualmente la quotidianità dell’istituto, coniugata nei suoi aspetti identitari e nel suo legame con la città, la cui sintesi costituisce un inedito contributo per continuare a comprendere, a livello locale, il rapporto fra Chiesa e società in età contemporanea.

È quanto si evince dai saggi a firma dei docenti suor Grazia Loparco fma della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma (“Le Figlie di Maria Ausiliatrice per l’educazione da 150 anni: il volto femminile del carisma salesiano”) e Angelo Giuseppe Dibisceglia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e della Facoltà Teologica Pugliese di Bari (“Le Figlie di Maria Ausiliatrice a Cerignola: fra archivi, ‘Cronaca’ e storia) che, nell’anticipare la trascrizione dell’importante fonte documentale, collocano la pubblicazione, arricchita da una sezione fotografica in parte inedita, fra macro e microstoria.

La presentazione del volume, inserita nel cartellone de “Il Maggio dei Libri ‒ 2023” organizzato dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura del Comune di Cerignola, guidato dalla prof.ssa Rossella Bruno, è fissata per venerdì, 5 maggio 2023, alle ore 19,30, nell’Istituto “Maria Ausiliatrice” ‒ Opera “Buonsanti” di Cerignola. Dopo l’introduzione di don Giuseppe Ciarciello, docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia, e i saluti di suor Francesca Bucci fma, interverrà il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia. Le conclusioni saranno di suor Ivana Milesi fma, ispettrice dell’Ispettoria Meridionale “Madonna del Buon Consiglio”.

“Oggi vogliamo custodire e trasmettere alle future generazioni – continua suor Francesca nella ‘Presentazione’ – la preziosità e l’attualità del sistema educativo dei nostri fondatori. In questo vicendevole scambio di lode a Dio Padre e di gratitudine reciproca, vogliamo rinnovare l’impegno per la stessa passione educativa di san Giovanni Bosco e di santa Maria Mazzarello: insieme vogliamo essere ‘Ausiliatrici’ e realizzare quella spiritualità di comunione che fa delle nostre differenze spazi di dialogo e di condivisione, delle nostre risorse la forza trasformante che ci rende capaci di accompagnare nella loro crescita i giovani con fede, speranza e instancabile amore”.