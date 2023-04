Lo sport per allontanare i giovani da percorsi poco virtuosi e inserirli nel circuito della legalità. Ha puntato a questo il progetto “Ripartiamo con lo Sport – Con lo Sport Contro la Violenza” che ha riscosso notevole successo durante il tour itinerante nelle scuole di Foggia e Provincia e i cui risultati sono stati presentati dalla Fondazione Capitanata per lo Sport nella splendida cornice del Tennis Club Foggia.

Nel corso dell’incontro è stato poi presentato il progetto “I Giovani di Capitanata Scendono in Campo”. Si tratta di un torneo di calcio giovanile under 17 che vedrà protagonisti le squadre giovanili del foggia, bari, audace cerignola, e juventus san michele, in programma a Foggia per il secondo anno e ambisce a diventare un punto di riferimento per la collettività sportiva di Capitanata.