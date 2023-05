Si torna a sparare a Cerignola: vittima un uomo di 42 anni, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe già noto alle forze dell’ordine, che è stato ferito da alcuni colpi di pistola al volto e a una spalla. L’episodio di cronaca è avvenuto ieri a tarda sera alla periferia del centro ofantino.

La vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo e ricoverata in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Dopo serrate e immediate attività investigative, militari della Compagnia Carabinieri di Cerignola hanno arrestato un soggetto cerignolano cl. 1976, ritenuto quale presunto autore del tentato omicidio di un uomo di 42 anni, avvenuto la scorsa sera alle 21:30 circa in Via Napoli. Ancora in corso indagini finalizzate a capire il movente e a ricostruire bene gli eventi da cui è scaturita l’azione delittuosa. È stato possibile raggiungere in breve tempo il risultato investigativo grazie ad una costante sinergia tra Carabinieri e la Locale Procura della Repubblica. Al vaglio dell’A.G. la posizione dell’indagato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia