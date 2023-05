Anticipata da un po’ di pioggia che sa di buon auspicio, si è tenuta stamane a Foggia l’inaugurazione della nuova residenza universitaria nell’ex hotel White House di via Monte Sabotino. Dopo l’acquisto della storica struttura ricettiva da parte della Regione Puglia per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro con fondi previsti nel PNRR, la nuova Casa dello studente ospiterà 65 studenti universitari destinatari di posti alloggio. Si tratta di stanze ammodernate, singole e doppie, con bagni all’interno e adatte alle esigenze degli studenti.

“Studiare in Puglia non solo è bello ma c’è una qualità dell’offerta formativa importante – ha spiegato Sebastiano Leo, Assessore Regionale all’Istruzione -. Molta gente dopo la triennale va a studiare la Magistrale in altre città, ma dobbiamo far comprendere alle famiglie che la scelta è ancora loro e che restando qui si può studiare bene. Vogliamo che gli studenti vivano la città e ringrazio anche le associazioni studentesche per quello che fanno nello stimolare i decisori politici”.

Non è l’unica buona notizia per gli studenti fuori sede: l’Adisu Puglia potrà infatti disporre presto di altri 40 posti letto per studenti al quarto piano di un immobile centralissimo in corso Giannone, che si aggiungono ai 65 della struttura nel quartiere ferrovia e ai 160 posti della residenza Francesco Marcone’ di via Guglielmi e della residenza ‘Marina Mazzei’ di via Giuseppe Maria Galanti.