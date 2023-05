Grazie ad un’ulteriore donazione da parte di una famiglia ortese verranno ultimati i lavori per la Casa della Divina Provvidenza a Orta Nova. Lo comunicano le Misericordie di Orta Nova, che sottolinea come “sarà una struttura senza precedenti per il territorio, con un servizio refettorio per gli indigenti, dei posti letto per i senza tetto e spazi per socializzare e stare più vicini alle esigenze del prossimo. A breve terminerà il cantiere, vi terremo aggiornati”.