Dopo il successo ottenuto con la prima edizione della rassegna editoriale in forma di conversazione a più voci organizzata dalle due Istituzioni culturali cittadine, si riparte l’8 maggio 2023, alle ore 16:30 presso l’Auditorium della Biblioteca La Magna Capitana. Quest’anno, infatti, si uniscono, ai tradizionali partner progettuali, anche la Biblioteca La Magna Capitana, nonché UniTre e Ubik. L’obiettivo, anche di questa nuova edizione, è di presentare rilevanti novità editoriali di ambito musicale, storico-musicale e letterario in un dialogo a più voci finalizzato alla promozione della lettura e dell’ascolto della musica classica.

Dopo la prima edizione dedicata a “Il melodramma italiano”, il gruppo di coordinamento scientifico del progetto (prof.ri Silvia Mei e Francesco Saverio Minervini del Dipartimento di Studi Umanistici unitamente ai prof.ri Agostino Ruscillo e Francesco Mastromatteo del Conservatorio) ha individuato ne “Classico è moderno” il tema portante della nuova edizione. Gli appuntamenti si svolgeranno in varie sedi sia dell’Università (Aula Magna “G.Cipriani”) sia del Conservatorio (Auditorium del Conservatorio di Foggia e di Rodi Garganico) nonché alla Biblioteca “La Magna Capitana” e all’Università TRE di Sannicandro Garganico nello sforzo di un sempre più ampio coinvolgimento delle istituzioni formative e culturali cittadine.

Al doppio appuntamento (Foggia/Rodi) per ogni singolo testo parteciperanno, oltre all’autore, un musicologo individuato dal Conservatorio e un docente universitario individuato dal Dipartimento di Studi umanistici. I testi prescelti diventeranno protagonisti di un dialogo tra analisi musicologica e sapere umanistico: gli autori delle monografie selezionate vedranno i loro testi oggetto di “contrappunti” di visioni, tra musicisti, docenti del Conservatorio “Giordano”, e docenti dell’Università di Foggia. Per ogni singolo evento è previsto anche un breve momento musicale a cura di musicisti e di studenti iscritti al Conservatorio e all’Università nel quadro del regolamento recentemente approvato della doppia carriera studenti/musicisti. Considerata la portata formativa della rassegna editoriale, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22.05.2018, il Conservatorio e l’Università attribuiranno due CFU agli studenti che parteciperanno almeno all’80% degli incontri e avranno elaborato un saggio critico di almeno 10 cartelle su uno dei cinque saggi, a scelta dello studente, entro 15 giorni dall’ultimo incontro.