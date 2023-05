Si svolgerà martedì 9 maggio 2023 ad Orsara di Puglia la consegna degli attestati a quanti hanno partecipato ad “A B C… digitale”, il corso di alfabetizzazione digitale dedicato agli over 55 residenti nel Comune di Orsara di Puglia epromosso dalla cooperativa sociale Medtraining.L’iniziativa è in programma a partire dalle ore 16.30 presso il Centro polivalente per anziani in Via della Croce/G. di Vittorio SNC, luogo che dallo scorso mese di gennaio a fine aprile ha ospitato le lezioni che avevano l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e favorire l’espressione delle potenzialità funzionali al raggiungimento o al mantenimento del benessere fisico, sociale e mentale delle persone anziane. A consegnare gli attestati sarà Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. «Questo percorso è stato particolarmente importante sotto due aspetti. E’ stata data la possibilità a persone con età avanzata di avvicinarsi all’uso di questi strumenti tecnologici oramai indispensabili e utili per la vita di tutti i giorni – spiega il sindaco Simonelli – . E poi, dopo il duro periodo della pandemia e delle chiusure, questa iniziativa ha permesso alla nostra comunità di riaprirsi, di ritrovarsi, di stare insieme. E’ stata, quindi, un’opportunità per condividere e riattivare rapporti umani e sociali che a causa del covid è stato più difficile vivere».

Agli incontri hanno partecipato una trentina di persone. Tante domande, curiosità, entusiasmo. Perché la voglia di apprendere tutte le potenzialità offerte dallo strumento tecnologico, è veramente tanta. Dividendosi tra teoria e pratica, il corso ha permesso ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le capacità di utilizzo di computer, smartphone, tablet, sviluppando abilità pratiche che permettono anche l’accesso in modo autonomo ai principali siti istituzionali della Regione Puglia, in particolare, al Portale Puglia Salute così da avere dimestichezza nella prenotazione delle visite e degli esami diagnostici, per consultare il proprio Dossier Sanitario Elettronico, per accedere al portale dell’INPS e per utilizzare strumenti digitali come lo SPID e la PEC. “A B C… digitale” rientra tra i progetti sostenuti dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia e dall’AReSS Puglia nell’ambito delle iniziative previste dalla legge regionale 16/2019 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.