La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Lucera, con l’ulteriore prescrizione di non allontanarsi dalla nuova abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, a carico di 3 giovani lucerini, sottoposti alle indagini preliminari con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine condotta dal personale del Commissariato P.S. di Lucera, su delega della locale Procura della Repubblica, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti in ordine al reato contestato.

In particolare, gli stessi avrebbero ceduto, o comunque offerto a terzi, dosi di sostanza stupefacente, evidenziando una spiccata capacità delinquenziale per le modalità in cui operavano. Infatti, i giovani erano soliti operare “a chiamata”, concordando veloci appuntamenti con consumatori abituali ai quali consegnavano quotidianamente porzioni di sostanza stupefacente, soprattutto nelle zone della città a maggiore vocazione aggregativa di ragazzi.

Inoltre, l’attività investigativa esperita ha permesso di sequestrare circa 500 grammi di sostanza stupefacente, prevalentemente hashish e marijuana, oltre al materiale per il confezionamento. Infine, sono stati segnalati alla locale Prefettura n. 12 persone in qualità di assuntori con la conseguente emanazione di contestazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 T.U. Stup. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.