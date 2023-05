Sarà inaugurato lunedì, 8 maggio, alle ore 11.00 il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti del Comune di Castelluccio Valmaggiore. Il CCR, realizzato in Località Croci, è un’area attrezzata e videosorvegliata, in cui si possono conferire tutti i rifiuti che non possono essere ritirati dal servizio di raccolta porta a porta (quali ad esempio: elettrodomestici, ingombranti, imballaggi, etc.) o i rifiuti al di fuori delle frequenze di ritiro del servizio di raccolta. La piattaforma, attiva già da lunedì, è a servizio di tutta la comunità di Castelluccio Valmaggiore, permetterà di aumentare la raccolta differenziata e, soprattutto, di disincentivare l’abbandono dei rifiuti.

Il CCR sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00; il sabato dalle 14.00 alle 17.00