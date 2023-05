Il prossimo 13 maggio si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 l’appuntamento “Infermieri per il bene di tutti” presso Largo Ex-Gesuitico ad Orta Nova.

L’evento è stato ideato e promosso da Marco Paglialonga, infermiere del Policlinico di Foggia, organizzato in collaborazione con la Proloco di Orta Nova, affonda le sue radici nell’anniversario di nascita (12 maggio 1820) di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. Il progetto propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza del ruolo degli infermieri nella promozione e nel mantenimento della salute individuale e collettiva. L’evento mira a creare una maggiore consapevolezza tra la popolazione sul valore della professione infermieristica e sul ruolo nella promozione della salute e del benessere. Obiettivo è la creazione di una vera e propria “Piazza della Salute”, in cui saranno organizzati anche laboratori e attività pratiche per coinvolgere i partecipanti in esperienze sulla cura della salute e sulla prevenzione delle malattie.

L’evento vedrà alle ore 19:00 un dibattito in panel tematici con la partecipazione di alcuni speaker (infermieri esperti). Gli speaker discuteranno dell’importanza nella comunicazione con i pazienti, le famiglie e le comunità per garantire l’efficacia dell’intervento infermieristico.

comunicato stampa