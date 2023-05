Prende il via a Lucera domani domenica 7 maggio la settima edizione della rassegna PrimaVera al Garibaldi, organizzata dal Comune di Lucera-settore spettacolo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’apertura del sipario è affidata a uno dei maggiori interpreti del Nuovo Circo contemporaneo, Sergio Bini in arte Bustric con il suo “Circo delle pulci del Professor Bustrc”, uno spettacolo, fra illusione, giocoleria e racconto, destinato a un pubblico di tutte le età (sipario ore 21.00).

“La pulce è un animale assai piccolo e per lo più invisibile: quale occasione migliore del Circo delle Pulci per creare un Circo Magico. Nato storicamente nell’ottocento, “Il Circo delle Pulci” è una forma di spettacolo popolare che meraviglia e stupisce ancora più di un normale circo in quanto ad esibirsi nei vari ruoli di acrobata, funambolo o fachiro sono proprio loro…. le pulci. Certo è difficilissimo vederle, soprattutto da lontano, per questo serve la magia che per definizione mostra l’impossibile diventare reale e alla domanda legittima: “Ma le pulci esistono!?” ovvero “C’è il trucco?!” Si può rispondere, altrettanto legittimamente: “ Se non c’è trucco è incredibile, ma se il trucco c’è…. Lo è ancor di più!!”. Nel circo delle pulci la magia non è solamente quella del Mago, ma anche del Teatro, che per sua natura è l’immagine che il pubblico crea nella propria mente osservando ciò che accade in scena, in un certo senso non esiste, è per questo che l’attore può creare ogni tipo d’illusione. Il Circo delle Pulci è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande: può accadere che se una pulce si tuffa in una tazzina di caffè tanto piccola per noi, ma grande come un mare per lei…che la scena si trasformi in abisso marino, svelandone segreti e misteri. Magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, piccoli colpi di genio che suscitano nel pubblico la meraviglia. Gioco comico di sorprese che senza mai perdere la leggerezza e quel senso dell’assurdo tipici del teatro di Bustric, a cui, se il teatro è volontaria sospensione dell’incredulità, il pubblico volontariamente si abbandona.”

Domenica 14 maggio sarà la volta di Teresa Saponangelo – indimenticabile interprete del film di Paolo Sorrentino E’ stata la mano di Dio per il quale ha ottenuto il David di Donatello – affiancata da un attore e pedagogo di grande esperienza come Gabriele Parrillo, in un lavoro ispirato al carteggio di vita e d’arte fra Anton Cechov e Olga Knipper, dal titolo “La tua mano nella mia”, accompagnati dal vivo dalla violoncellista Daniela Savoldi.

Domenica 28 maggio, il graditissimo e atteso ritorno a Lucera di uno degli interpreti teatrali e cinematogrici più amati delle ultime generazioni – Lino Musella – con un’opera-concerto originale, su testi di Pier Paolo Pasolini, dal titolo “Come un animale senza nome”, accompagnato dal Maestro Luca Canciello. Un’occasione unica e imperdibile chiuderà la rassegna PrimaVera al Garibaldi 2023: dopo aver riscosso negli anni un meritatissimo successo di pubblico e di critica nei teatri di tutta Italia, arriverà a Lucera, domenica 4 giugno, “Scannasurice”, su testo di Enzo Moscato e regia di Carlo Cerciello, affidato alla straordinaria interprete Imma Villa, vincitrice per questo spettacolo di numerosi e prestigiosi premi teatrali.”