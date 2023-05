Anche questo sabato mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno raggiunto gli studenti della classe 1QA per l’intervento di pulizia e raccolta rifiuti. Questa mattina si sono dedicati al ripristino della pista ciclabile di Viale Europa, in totale lunga quasi due chilometri, dove il gruppo ha raccolto tutti i rifiuti abbandonati tra cui cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro, pacchetti di sigarette e molto altro.

Gli studenti e i volontari hanno ricevuto numerosi complimenti sia dai passanti ma soprattutto da chi la pista ciclabile la utilizza. Un ringraziamento speciale va fatto alla Prof.ssa Cocumazzi, che ha deciso di dare vita a questo progetto con i suoi studenti. L’ultimo appuntamento, prima della fine dell’anno scolastico, è previsto per il 27 maggio 2023.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, vuole ringraziare tutti i volontari e gli studenti che si sono impegnati nell’attività negli ultimi mesi prendendosi cura del proprio ambiente, proprio come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Il prossimo intervento si terrà Domenica 7 Maggio dove i volontari ripuliranno le aree verdi di Via de Petra. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com