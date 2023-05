103 posizioni aperte, di cui ben 83 per la ricerca di personale nel settore terziario: è quanto emerge dal report pubblicato nella prima settimana del mese corrente dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia. Il report, che fotografa parte delle necessità aziendali del territorio, evidenzia un’alta richiesta di profili professionali nell’ambito del turismo e della ristorazione: camerieri ai piani, aiuto cuochi, pizzaioli, animatori e altri ruoli in villaggi turistici, bagnini con brevetto, barman, soprattutto nelle città garganiche, ma non solo. Le offerte sono consultabili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”, dove è possibile trovare i dettagli degli annunci e segnalare la propria disponibilità cliccando sul tasto “Candidati”. In numero inferiore risultano essere gli annunci in altri settori: 1 perito chimico, 1 tecnico campionatore, 12 braccianti agricoli a Foggia, 1 ragioniere contabile a Cerignola, 1 operaio per il montaggio palchi e luminarie a Lucera.

La rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo EURES diffonde proposte di lavoro per l’estero. Al momento sono disponibili posti di lavoro nel settore ICT a Malta come Front end Developer, Java Developer e nel settore educazione e assistenza alla persona in Germania e in Finlandia. Inoltre, la Ferrero presso la sede di Bruxelles cerca assistenti del Brand Manager, del Key Manager, dell’analista vendite. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.

Prossimo alla scadenza (12 maggio) l’avviamento a selezione (ex art.16 L.56/87) per lavoratori con licenza della scuola dell’obbligo, iscritti nelle liste di collocamento per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l’assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di “Esecutore Tecnico Manutentivo” (Cat.B) presso il Comune di Faeto (FG). Il bando è disponibile sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio. I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato di Foggia) restano a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 (su appuntamento giovedì pomeriggio) e raggiungibili ai contatti mail e telefonici presenti sul sito Sintesi Foggia.