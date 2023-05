Un incrocio pericoloso, teatro di moltissimi incidenti anche mortali: è quello di “San Matteo”, che collega la strada statale 272 con la strada provinciale 27. Siamo nel tratto che da San Severo arriva fino a Monte Sant’Angelo e dove proprio stamattina si è verificato l’ennesimo scontro tra auto. Una situazione non più rinviabile, che va affrontata per garantire la sicurezza degli utenti ed è per questo che oggi ho scritto all’assessore ai Trasporti della Regione, Anita Maurodinoia, per chiederle la convocazione di un tavolo tecnico tra Regione, Anas e la Provincia di Foggia.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di trovare una soluzione e decidere quali misure adottare per la sicurezza non solo degli automobilisti, ma anche dei pedoni che attraversano la strada. Mi auguro che l’assessore condivida l’esigenza e l’urgenza della riunione: quando parliamo di sicurezza delle persone, non si può aspettare”.