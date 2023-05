Al termine dell’udienza generale a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha salutato Francesco Tarantino, il giovane 19enne di Carapelle che è stato malato da bambino e ha vissuto lungo tempo in ospedale ma ora, guarito, si traveste da Spiderman per far sorridere i bimbi ricoverati. “È sempre un onore, caro Francesco. Ora sei alla ribalta nazionale”, il commento del Comune di Carapelle.

Francesco Pio Tarantino, affetto sin da bambino da una malformazione congenita all’intestino inferiore che lo ha costretto a sottoporsi a vari controlli, anziché abbattersi e scoraggiarsi ha scelto prima di tutto di “combattere per vincere”, riuscendo a superare i momenti difficili della malattia, e poi di portare, con generosità disinteressata, un messaggio di speranza e forza a chi purtroppo vive oggi un simile destino.