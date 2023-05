L’esercizio fisico, la riabilitazione e lo sport sono di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita nei pazienti affetti da Parkinson. È emerso da un interessante seminario informativo intitolato “Ruolo dell’esercizio fisico, dello sport e della riabilitazione nel Parkinson” e che si è tenuto alla palestra Virtus Paolo Danza a Foggia. La riabilitazione è importante, ma va accostata ad attività sportive individuali o di gruppo. È fondamentale accostare lo sport alla riabilitazione e ai medicinali, che per questa patologia sono importanti, ma purtroppo non curativi, anche se contribuiscono a migliorare notevolmente la qualità della vita dei pazienti. Tanti i partecipanti, provenienti da tutta la provincia, così come numerose sono state le testimonianze, che hanno reso l’incontro interessante e ricco di proposte.

È emerso il ruolo fondamentale dell’esercizio fisico, in grado di modulare le funzioni cerebrali determinando cambiamenti nell’attività e nella plasticità dei circuiti nervosi in numerose aree cerebrali. Tra i relatori, Marcella Notariello, neurologa Asl, Paola Pizzolla degli Ospedali Riuniti, Maria Filomena Danza, promotrice dell’incontro, Leonarda Roca, nutrizionista, Nicola Modugno, neurologo dell’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS) e il consigliere nazionale ASI Walter Russo.

Al termine del seminario è seguita la visita del centro storico (ipogei e chiesa della Misericordia) per mostrare ai partecipanti le bellezze di Foggia grazie alla guida Franca Palese.