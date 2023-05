Una grande festa della lettura e dei giovani lettori: cresce l’attesa per l’incontro con i vincitori della seconda edizione del Premio “la Magna Capitana”, istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per promuovere la letteratura per ragazzi e ragazze. Dopo l’annuncio dei nomi in conferenza stampa a Brindisi, venerdì 12 maggio 2023, i premiati per le categorie 6-8 anni, 9-11 anni e 12+, saranno a Foggia per incontrare gli studenti-giurati che hanno letto e votato i libri finalisti selezionati dalla giuria tecnica.

Due location diverse per consentire ai numerosi studenti coinvolti di partecipare: per la categoria 6-8 anni, dunque, appuntamento nell’Auditorium della Biblioteca, con due turni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 condotti da Chiara Gentile, esperta di letteratura per l’infanzia. Per le categorie 9-11 anni e 12+, la cerimonia di premiazione si terrà al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, sempre con il doppio turno dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presentata dall’attrice teatrale Paola Capuano.

Interverranno Grazia Di Bari, Consigliera della Regione Puglia con delega alla Cultura; Milena Carducci, Ufficio Scolastico Regionale V Ambito Territoriale della Provincia di Foggia e Giuseppe D’Urso, già Presidente del Teatro Pubblico Pugliese. A fare gli onori di casa, sul palco del Teatro Giordano, Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia e Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi, anima e motore di un Premio con numeri di tutto rispetto: 94 opere candidate; 4.000 studenti-giurati in tutta la Puglia, 200 classi coinvolte; 100 copie dei volumi finalisti distribuite nelle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.

Non resta che scoprire i vincitori che proprio i ragazzi hanno votato, tra le terzine finaliste individuate dalla Giuria tecnica composta da Barbara Schiaffino (direttore editoriale della rivista “Andersen”, mensile dedicato ai libri per ragazzi); Ilaria Filograsso (professore ordinario del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti); Stefania Lanari (libreria per ragazzi “Le Foglie d’Oro” di Pesaro); Anna Maria Di Giovanni (membro della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi – AIB – Associazione Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.

Queste le terzine finaliste: per la categoria 12+ Temporali Fabula di Davide Morosinotto (Camelozampa); Come un seme di mela di Chiara Lorenzoni (Il Castoro); Odditorium. Storie di vite straordinarie di Daniela Ballone (Sabir); per la categoria 9-11 anni: Antipodi di Fabrizio Casa con illustrazioni di Chiara Lanzieri (Bianconero); Blu. Storia illustrata di un colore di Cristiana Valentini (Editoriale Scienza) e La città del muro di Roberta Balestrucci Fancellu con illustrazioni di Luogo Comune (Sinnos); per la categoria 6-8 anni: Poesie del camminare di Carlo Marconi con le illustrazioni di Serena Viola (Lapis); C’è la casa da pulire di Nicola Cinquetti con le illustrazioni di Chiara Di Vivona (Parapiglia); Uomo cervo, fate, folletti di Stefania Di Mella con le illustrazioni di Laura Fanelli, a cura di Teresa Porcella (Telos).