Con delibera di Giunta comunale n. 66 del 22 luglio 2022 il Comune di Stornarella ha deciso di acquistare i nuovi arredi per la biblioteca scolastica “Anna Frank”e consentire, quindi, alle alunne e agli alunni dell’I.C. “A. Moro” di vivere uno spazio educativo più sicuro ma anche più accogliente dove condividere cultura. Una scelta che vuole sottolineare il riconoscimento del costante impegno dell’I. C. “A. Moro” in attività di promozione del libro e della lettura in tutte le sue forme: occasione di ricerca e studio approfondito, ma anche momento di svago, crescita ed evasione.

Ieri si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. Ad accogliere i rappresentanti comunali, la dirigente scolastica Marianna Valvano, tanti insegnanti e le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado con i loro canti gioiosi. “Un doveroso ringraziamento ai Volontari del Servizio Civile del nostro Comune che hanno contribuito a rendere la biblioteca scolastica ancora più bella collaborando con le insegnanti per realizzare le tante decorazioni sistemate sui nuovi scaffali – dicono dal Comune di Stornarella -. Ancora una volta il mondo della scuola e il benessere di chi ogni giorno vive la Scuola al centro della programmazione dell’Amministrazione comunale”.