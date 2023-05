Il Commissariato P.S. di Manfredonia ha un nuovo Dirigente, il Vice Questore Dr. Agostino Licari che sostituisce il Primo Dirigente Dr. Paolo Di Francia, posto in quiescenza. Il Dr. Licari è un funzionario di grande esperienza. Vincitore del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 95° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia conseguendo il Master di II livello in scienze della sicurezza.

Dopo la formazione, ha diretto l’Ufficio II del Compartimento di Polizia Stradale del Friuli-Venezia-Giulia, per poi dirigere la Sezione Polizia Stradale di Trieste e, a scavalco per mancanza del dirigente, anche la Sezione Polizia Stradale di Rovigo e Venezia. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Macerata, contemporaneamente al ruolo di Vice Capo di Gabinetto della stessa Questura.

Prima di approdare a Manfredonia, ha diretto il Commissariato P.S. di Senigallia e, a scavalco per mancanza del dirigente, anche del Commissariato P.S. di Osimo. Il Questore di Foggia nel congratularsi con il nuovo arrivato, assicura una costante attenzione per il territorio Manfredonia e tutta l’area Garganica.