Il prossimo 15 maggio alle ore 9.30 presso il Commissariato P.S. di Lucera, sarà inaugurata una targa in onore del già Questore di Fiume – Giovanni Palatucci – morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani. L’evento sarà partecipato dalle Autorità civili, militari e religiose locali e dai referenti dell’Associazione Giovanni Palatucci per la provincia BAT.