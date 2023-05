“Per il Foggia…tutti allo stadio”. E’ la frase che campeggia in diverse parti della città con striscioni apposti dagli ultras, alla vigilia della prima gara playoff del Foggia che domani allo Zaccheria inaugura contro il Potenza il suo cammino verso la scalata agli spareggi. Delio Rossi è ottimista: “Mi auguro che il Foggia ci arrivi bene, se è stato un vantaggio o meno riposare in questo periodo lo vedremo domani – spiega il tecnico nella conferenza stampa pre gara -. Sicuramente abbiamo più giocatori a disposizione, abbiamo cercato di fare le cose nel migliore dei modi, speriamo non piova”.

A proposito di disponibili, ci saranno tutti tranne Di Pasquale, Markic, Battimelli e Nobile. Ma, al di là di chi giocherà, conterà star bene: “Sarà una partita sporca e dobbiamo essere all’altezza – spiega Rossi -. Abbiamo lavorato su noi stessi, non siamo una squadra che si modella sugli avversari ma vogliamo interpretare un sistema di gioco”. Di fronte ci sarà la sorpresa Potenza, che nel primo turno ha battuto in casa sua il Picerno, guadagnandosi i complimenti di diversi addetti ai lavori. “Non mi sorprende che il Potenza sia in questa fase – dice Delio Rossi -. Dai miei mi aspetto che giochino come sanno, se diamo il massimo potremo far risultato”.