Un gruppo di studenti della classe 1LS del plesso di Rione Diaz dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, ha raggiunto i volontari de La Via della Felicità di Foggia per un intervento di raccolta rifiuti nei pressi della scuola. I giovani cittadini si sono subito attivati entusiasti di potersi prendere cura dell’ambiente e farlo in gruppo con gioco di squadra. Infatti, gli studenti hanno utilizzato le pinze per raccogliere gli oggetti e ognuno si è dedicato ad un’area verde nei pressi della scuola.

La Via della Felicità ha deciso di attuare questo progetto con gli studenti di Foggia così da creare giovani, che in futuro saranno adulti, più rispettosi e consapevoli dell’ambiente in quanto come suggerito dalla guida al buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani”. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa vuole ringraziare tutti i ragazzi che stamattina hanno partecipando con entusiasmo raccogliendo una decina di sacchi di rifiuti, tra cui plastica, cartacce, lattine, bottiglie di vetro, pile e molto altro.

L’attività proseguirà la prossima settimana sabato 20 maggio alle ore 9.20 con un’altra classe dello stesso istituto di Via Leone XIII. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .