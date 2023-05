Il Dipartimento per le Politiche Sociali e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il decreto con cui è stato approvato il Programma di Servizio Civile Digitale “ ACCEDI ”, presentato dalla Provincia di Foggia in qualità di Ente capofila nell’ambito del programma quadro di “Servizio Civile Digitale” pubblicato lo scorso 31 gennaio. L’intervento, ideato in collaborazione con altri quattro Enti di Servizio Civile Universale (ASL Foggia , Salesiani per il Sociale , Associazione InFormare e Comune di Guglionesi) mira alla facilitazione e all’educazione digitale e prevede l’avvio di 6 progetti per un numero complessivo di 148 volontari, a cui verrà affidato il compito di guidare l’utenza – specie quella fragile – nell’utilizzo delle tecnologie digitali quale modalità di accesso ai servizi delle PA.

Nello specifico, la Provincia di Foggia selezionerà 70 giovani volontari da destinare al progetto ID INCLUSIONE DIGITALE , rivolto a 33 comuni della Capitanata al fine di facilitarne non solo il processo di transizione digitale ma soprattutto per contrastare il gap sociale esistente con coloro che non hanno facilità di accesso alle ICT. Durante il corso del progetto – della durata di un anno – sarà erogata ai volontari una specifica formazione a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

La notizia dell’approvazione giunge alla vigilia della presentazione di ulteriori 64 progetti di servizio civile universale per un totale di 266 volontari da iniziare, potenzialmente il prossimo anno, nel settore dell’assistenza e della promozione e tutela del patrimonio culturale.