“Siamo andati avanti sin dall’inizio, era un tutti contro Di Michele ma alla fine i portatori d’interesse hanno perso”. Il giorno dopo, il sapore della vittoria è ancora più dolce per Umberto Di Michele, che ottiene il suo secondo mandato da sindaco di Carapelle dopo che ‘Il Salto’ ha staccato ‘Rialziamo Carapelle’ per 252 voti, con 1834 a 1582.

“E’ una vittoria importante, più bella della precedente – ha affermato – le priorità saranno portare avanti ciò che abbiamo iniziato. Carapelle ha risposto bene alle elezioni, i cittadini volevano continuità e con una persona perbene. Ai cittadini dico che sarò il sindaco di tutti, come ho fatto in questi cinque anni, e il lavoro iniziato sarà portato a termine. Alta l’affluenza: il 74, 11% degli aventi diritto al voto, la più alta percentuale in Capitanata.