La Filiera Culturale della Città di Foggia, in vista della pausa estiva e delle azioni da intraprendere a breve, terrà il quinto Tavolo Permanente sulla Cultura e sullo Spettacolo in un altro luogo della cultura, simbolo di sensibilità e di sostegno evolutivo ad idee artistiche: la Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti uniti di Foggia. In cinque mesi, la Filiera avrà così raccolto oltre sessanta interventi di operatori, artisti, intellettuali, tecnici, amministratori, attivisti, giornalisti, fruitori di arte e di cultura, in un dibattito aperto a circa quattrocento partecipanti in ben cinque mesi.

“È una prima fase, una testimonianza importante di un grande lavoro collettivo a vantaggio di tutto il comparto, che vuole raccogliere elementi e dar voce comune a tutti gli anelli della nostra catena, rivolgendosi al suo interno, ma anche all’esterno di essa, ovvero a ciascun comune e regione d’Italia. Abbiamo bisogno di riscoprirci, di ritrovare i motivi per cui andare avanti con una consapevolezza nuova, ma riteniamo fondamentale anche individuare e provare seriamente a riattivare chi, fra noi, è stato fermato dai drammi del Covid 2020/2022”. Il Tavolo del 24 maggio vedrà, tra gli altri, i seguenti relatori:

Aldo Ligustro (presidente della Fondazione dei Monti Uniti), Carmen Battiante (direttrice d’orchestra), Luca Gaudiano (cantattore), Gigliola Fania (vicepresidente dell’organo di indirizzo della Fondazione dei Monti Uniti), Gian Luca Cavallini (tecnico del suono), Massimiliano Nardella (direttore di Foggia Today), Giuseppe D’Urso (già Presidente TPP), Filippo Santigliano (direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno Foggia), Grazia Di Bari (delegata alle Politiche Culturali, consigliera della Regione Puglia) e Marco Maffei (tecnico del suono).

Verrà anche relazionato il recente incontro fra la Filiera e i vertici del Comune di Foggia (il prefetto Vincenzo Cardellicchio, il segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio e il dirigente dell’ufficio di gabinetto e del servizio cultura Giuseppe Marchitelli). Gli operatori, la stampa, la cittadinanza, la politica, la pubblica amministrazione e i sindacati sono tutti invitati. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.