Si cerca altro personale nel settore turistico in provincia di Foggia: bagnino, camerieri ai piani, manutentore d’alberghi a San Giovanni Rotondo, 2 camerieri a Cerignola, 2 chef a Foggia, diversi animatori turistici, animatori per bambini e per attività fitness disponibili a trasferte in Italia. In totale sono 48 le posizioni aperte nel settore, registrate nell’ultimo report dei Centri per l’Impiego di Foggia e provincia, che fotografa lo stato delle richieste di personale relativo alla settimana che va dall’8 al 14 maggio. Non mancano annunci di lavoro in altri settori: un lattoniere a Torremaggiore, un addetto alla contabilità presso studio commerciale di San Severo, 7 addetti alla vendita presso importante catena di supermercati con sede a San Severo, 3 grafici pubblicitari a Manfredonia.

I dettagli di tutte le offerte attive sono consultabili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”.

Come candidarsi

consulta le offerte di lavoro filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio sul sito o scarica l’app “Lavoro per te Puglia” accedi con SPID e crea il tuo profilo compila il tuo Curriculum Vitae invia la candidatura.

Se non si è in possesso dello SPID è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy. Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola,

Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio Collocamento mirato) ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Un’offerta è riservata agli iscritti al Collocamento mirato (orfani, vedovi, profughi… ex art.18 c.2, L.68/99): un addetto alle vendite o aiuto banconista salumiere/macellaio. Il modulo di candidatura, da inviare entro il 26 maggio, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Non solo annunci di lavoro in provincia: per chi volesse valutare un’esperienza lavorativa all’estero è possibile consultare le offerte EURES, la rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo. Si selezionano figure nel settore turistico in Spagna, Grecia, a Cipro; personale nell’ambito della filiera ittica in Norvegia, della raccolta fragole in Finlandia e della raccolta ortaggi nei Paesi Bassi; mentre la Ferrero, presso la sede di Bruxelles, cerca assistenti del Brand Manager, del Key Manager, dell’analista vendite. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.