Il Foggia si proietta verso il derby contro il Cerignola, andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Nei rossoneri non ci saranno Vacca, Garattoni, Markic e Nobile. E mancheranno anche i tifosi del Foggia, a cui è stata vieteta la trasferta dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) per motivi di sicurezza. Delio Rossi, nella conferenza pre gara, sul tema è chiaro: “Il calcio senza i tifosi è un altro sport – afferma –, i tifosi non incidono sul risultato ma fanno parte dello spettacolo calcio. La cosa brutta è che non possono venire per altri motivi. E’ una stortura che non capisco”. Fondamentale sarà, per i satanelli, l’aspetto mentale: “Non dobbiamo innervosirci e stare sereni – dice Rossi -, è la prima volta che giochiamo da dentro o fuori e la responsabilità può attanagliarti le gambe. Col Potenza abbiamo sofferto anche il non aver giocato per 20 giorni, mi auguro che domani sia un’altra partita”.