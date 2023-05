Dallo scorso primo di aprile, nelle aule della Scuola primaria Virgilio-Salandra di Troia non si scartano più cracker, panini o brioches confezionate. Ogni giorno a merenda, i bambini sfilano dal proprio cestino un frutto: mele, pere, banane, fragole, sbucciate, intere o a pezzettini. E chi lo farà tutti i giorni verrà premiato. E’ la regola di Mangia la Frutta il progetto di educazione ad una sana e corretta alimentazione e alla sostenibilità ambientale del cibo dedicato alle classi della primaria della Virgilio Salandra, proposto dalla ditta Favellato Claudio spa e accolto dal Comune di Troia. Ma frutta e verdura non sono tra gli alimenti preferiti dai bambini, così, nelle classi è arrivata una nutrizionista.

La dottoressa Veronica Di Gaetano, esperta anche in interazione comunicativa dell’infanzia ha guidato i piccoli alla scoperta delle proprietà alimentari di frutta e verdura. “Comunicare attraverso il gioco è fondamentale per stimolare i bambini e condurli alla scoperta di nuovi sapori” spiega Di Gaetano “Per esempio, le vitamine rese animate attraverso il gioco vengono percepite dal bambino come importanti, ed anche i piccoli per i quali frutta e verdura sono alimenti assolutamente nuovi, sono stimolati ad assaggiare. Importante – sottolinea la nutrizionista – è dare continuità a quanto i bambini stanno imparando a scuola. Mangia la Frutta è un progetto ben strutturato ed è bene che i genitori, a casa, continuino ad incoraggiarli. Come? Basta preparare insieme piccole ricette perché la manipolazione dell’alimento è importante, stimola l’assaggio. Bastano piccole attenzioni per avvicinare i più piccoli ad un modello alimentare sano e corretto”. Il progetto si concluderà il 31 maggio. I bambini che avranno consumato più frutta e verdura saranno premiati, ma per tutti è in programma una gita, pranzo a sacco e frutta.