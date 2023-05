Brutto incidente stradale sulla SS90 all’altezza di Giardinetto. Una vettura è uscita fuori strada. Intervenuti i vigili del fuoco e un elisoccorso oltre agli operatori del 118. Le persone coinvolte nell’incidente sono familiari di un vigile del fuoco che era in servizio. La moglie, una donna di 40 anni, è deceduta, mentre i due figli che erano con lei sono feriti ma non in pericolo di vita.