Ricco calendario di appuntamenti per il Festival “Leggo, ergo sum” I Edizione “La classe capovolta”, dal 23 al 27 maggio 2023. Primo appuntamento della Rassegna Culturale dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” per il “Maggio dei Libri”, con il patrocinio del Comune di Orta Nova e in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella. Appuntamento a martedì 23 maggi, ore 19.00, nel Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova

Ospite della prima giornata sarà Alessandro Volpone, docente di Storia della biologia evoluzionistica all’Università di Bari e presidente del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF. Con una duplice formazione filosofica e biologica, è studioso di Storia e Filosofia delle Scienze della Vita, con particolare riferimento al darwinismo e alla biologia italiana del ‘900. Al contempo, si occupa di teoria dell’argomentazione e di Epistemologia delle pratiche filosofiche comunitarie. Dialogheranno con Alessandro Volpone gli studenti e le studentesse dell’Olivetti. Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi.