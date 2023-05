Sarà il Crotone l’avversario del Foggia nei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C. L’andata si giocherà allo Zaccheria sabato 27 maggio, il ritorno il 31 in Calabria. In caso di parità, favorite le teste di serie (Virtus Entella, Pordenone, Crotone e Cesena) che accederanno di diritto alle semifinali.

Questo il calendario completo:

Andata sabato 27/05/2023

PESCARA-VIRTUS ENTELLA

LECCO-PORDENONE

FOGGIA-CROTONE

VICENZA-CESENA