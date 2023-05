In occasione del trentennale delle stragi in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino, il presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Niccolò Mannino, sarà all’auditorium di Carapelle il 27 maggio alle 9.30 per presenziare al convegno “La legalità come valore universale: io ci credo!”.

L’evento, organizzato dall’associazione carapellese Il Tamarindo, giungerà all’indomani del conferimento di un riconoscimento a Roma al Campidoglio che verrà assegnato al sindaco Umberto Di Michele per l’impegno del Comune di Carapelle sul tema della legalità.

Mannino è un personaggio di grande spessore nel campo della legalità: basti pensare che il 18 marzo 1989 si trovava seduto accanto a Paolo Borsellino nell’aula magna dell’istituto superiore statale per il Turismo Marco Polo di Palermo per riflettere con un fiume di giovani sul tema “Una coscienza più forte per una scuola più unita oltre il fenomeno mafioso”. Dopo le stragi ecco la nascita del Parlamento della Legalità Internazionale con tanti messaggi di incoraggiamento arrivati da diverse personalità istituzionali – come il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella – e po’ più volte Papa Francesco.