Oltre 50 tra civili e miitari del 21° reggimento artiglieria terrestre “Trieste” e dell’11° reggimento genio guastatori, alle dipendenze della Brigata Pinerolo hanno donato il proprio sangue in un’autoemoteca allestita in piazza Cavour da AVIS Foggia. L’importante giornata dedicata alla donazione è nata con l’obiettivo di consolidare la decennale sinergia tra la Brigata Pinerolo e la più importante associazione del dono del sangue in Italia che, storicamente, opera sul territorio dal 1950, in particolare in Puglia con le sue 122 sedi territoriali. Da sempre, infatti, con cadenza periodica vengono organizzate raccolte di sangue nelle caserme e nelle piazze delle città pugliesi anche con il supporto dell’Esercito.

“Il trend delle donazioni è in leggero aumento – ha detto il presidente AVIS Foggia Alessandro Giallella – ma veniamo da periodi di crisi, quindi ringrazio i militari dell’esercito per aver fornito un ottimo esempio e spero che molti altri concittadini si rechino a donare il proprio sangue. È un gesto veloce, sicuro e salva tante vite umane”.