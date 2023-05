“Mezzogiorno Imperiale” è un modo per trascorrere un po’ di tempo tra le bellezze di Torre Alemanna. Per visitare con occhi curiosi angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre del Complesso oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. Domenica mattina 28 maggio 2023, oltre alla possibilità di visitare liberamente il complesso museale, è stato organizzato anche un aperitivo sulla sua suggestiva terrazza: un tavolo imperiale per assaggiare i prodotti venduti nella bottega centonove/novantasei, che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. L’iniziativa è promossa da Frequenze, ente gestore del Polo Museale di proprietà del Comune di Cerignola.

Nel corso della mattina si svolgerà anche un laboratorio di ceramica dedicato ai più piccoli, per quanti vengono accompagnato da bambini. L’evento si svolgerà a Torre Alemanna (Borgo Libertà, Cerignola) domenica 28 maggio a partire dalle ore 11.00. Torre Alemanna è uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. “Mezzogiorno Imperiale” nasce come occasione per favorire la conoscenza di questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II.

Per info e prenotazioni: torrealemanna@reteoltre.it; 392.9927977