Un protocollo d’intesa per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il Comune di Carapelle, con gli assessori Sergio Izzi e Sabrina Gioseffi, hanno firmato questo regolamento insieme all’Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Foggia, all’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola, alla cooperativa Social Service e all’Istituto Comprensivo di Carapelle, oltre a genitori e studenti. Una sinergia per combattere fattivamente fenomeni dilaganti in tutti gli ambiti scolastici italiani. Il fine è quello di individuare ed accertare situazioni di rischio e porvi rimedio attraverso un intervento uniforme e ben organizzato. Un impegno comune per tutelare i ragazzi in quello che dovrebbe essere un ambiente sicuro e una sana palestra di vita.